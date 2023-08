La modernisation des établissements éducatifs en est à 68%

Le taux d’avancement des travaux du programme de modernisation des établissements éducatifs, supervisés par le ministère de l’éducation et dont la réalisation date depuis 2017 jusqu’au 2023, a atteint 68pc. L’achèvement, des travaux de construction et d’équipement, est prévu cette année, a annoncé vendredi le ministère de l’éducation.

Le programme a permis jusqu’à présent la construction de 42 établissements scolaires, dont 38 ont déjà accueilli des élèves en plus des travaux d’entretien de 380 structures éducatives et la distribution de 20 mille sièges dans des collèges et lycées publics. Le programme de modernisation des établissements scolaires a pour objectif de favoriser un espace propice pour un apprentissage dans les meilleures conditions ainsi que traiter la question d’encombrement des salles de classe afin de promouvoir davantage les compétences des élèves. Le nombre des bénéficiaires de ce programme est de l’ordre de 180 mille élèves, a noté la même source. Ce programme est financé par le gouvernement tunisien en coopération avec la banque européenne d’investissement, la banque allemande de développement, et l’union européenne, moyennant un fonds estimé à 220.5 millions euros (714 millions de dinars).