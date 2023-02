Le taux de chômage diminue à 15,2% au 4ème trimestre de 2022 contre 15,3 au trimestre précédent

Publiés mercredi sur la page officielle de l’Institut national de la statistique (INS), les indicateurs de l’emploi et du chômage au quatrième trimestre 2022 indiquent que le nombre de chômeurs est estimé à 624,6 mille, contre 613,6 mille au troisième trimestre de la même année et malgré cette hausse du nombre des chômeurs, le taux de chômage a diminué légèrement pour s’établir à 15,2% contre 15,3% au trimestre précédent, principalement en raison de l’augmentation du nombre d’actifs.

Par sexe, le taux de chômage est en légère baisse pour les hommes (12,9 % contre 13,2 % au troisième trimestre) et pour les femmes (20,1 % contre 20,4 % au troisième trimestre)

Au quatrième trimestre de l’année 2022, 38,8 % des personnes actives âgées de 15 à 24 ans étaient au chômage, contre 37,8 % au troisième trimestre. Ce taux est de 38,6 % chez les jeunes hommes et de 39,1 % chez les jeunes femmes.

Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur diminue pour atteindre 24 % au quatrième trimestre 2022 contre 24,3 % au troisième trimestre de la même année. Ce taux est de 15,7 % chez les hommes et de 30,8 % chez les femmes au quatrième trimestre 2022.

Au quatrième trimestre de 2022 la population active s’inscrit en hausse, s’établissant à 4124,2 mille individus contre 4011,7 mille au troisième trimestre, soit une augmentation de 112,5 mille individus. Cette population se répartit en 3499,6 mille occupés et

624,6 mille chômeurs. Selon le genre, les actifs se répartissent en 2848,9 mille hommes et 1275,3 mille femmes, soit respectivement 69 % et 31 % de l’ensemble de la population active.

Cette hausse de la population active au quatrième trimestre de l’année 2022 correspond à une augmentation de 1,2 point de pourcentage du taux d’activité qui atteint 46,5 % de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 45,3 % le trimestre précédent.

Le nombre des occupés s’élève à 3499,6 mille au quatrième trimestre de l’année 2022 contre 3398,1 au trimestre précédent, soit une hausse de 101,5 mille.

Cette population est répartie inégalement entre les deux sexes : 2480,9 mille hommes contre 1018,7 mille femmes, soit respectivement 71% et 29% de la population active occupée.

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 53 % dans le secteur des services, 20 % dans le secteur des industries manufacturière, 13 % dans le secteur des industries non manufacturière et 14 % dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.