Le taux de chômage grimpe à 17.8% au 1er trimestre 2021

Le taux de chômage est passé à 17,8% au premier trimestre de 2021, contre 17,4% au quatrième trimestre de 2020, a révélé l’enquête nationale sur la population et l’emploi pour les trois premiers mois de 2021, menée par l’Institut national de la Statistique (INS).

Le taux de chômage parmi les hommes a augmenté de 0,6 point pour atteindre les 15,0%.Pour femmes, il a diminué de 1,1 point pour atteindre les 23,8% au cours du premier trimestre de 2021. Le taux de chômage parmi les jeunes a atteint les 40,8%, 40,4% parmi les hommes et 41,6% parmi les femmes.

Le taux de la population active en Tunisie est passé à 47,5% au cours du premier trimestre de 2021, (il était d’environ 47,3% au quatrième trimestre de 2020). Le nombre de la population active en Tunisie au cours du premier trimestre de 2021 a atteint les 4 171 600, contre 4 158 500 au cours du quatrième trimestre de 2020, soit une augmentation de 13,1 mille.

Selon la même étude, la population active est divisée entre 2845,1 mille hommes et 1326,5 mille femmes, et le taux d’activité est estimé, respectivement, à 66,5% et 29,4%.