Le taux de chômage monte à 16,1% au 1er trimestre 2023

Au premier trimestre de 2023 la population active s’inscrit en baisse, s’établissant à 4078,1 mille individus contre 4124,2 mille au quatrième trimestre de l’année 2022, soit une baisse de 46,1 mille individus. Cette population se répartit en 2856 mille hommes et 1222,2 mille femmes, soit respectivement 70 % et 30 % de l’ensemble de la population active.

Cette baisse de la population active pendant le premier trimestre de l’année 2023 correspond à une baisse de 0,5 point de pourcentage du taux d’activité qui atteint 46 % de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 46,5 % pendant le quatrième trimestre de l’année 2022.

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 54 % dans le secteur des services, 20 % dans le secteur des industries manufacturière, 14 % dans le secteur des industries non manufacturière et 12 % dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Au premier trimestre de l’année 2023, le nombre de chômeurs est estimé à 655,8 mille, contre 624,6 mille au quatrième trimestre de l’année 2022. En conséquence de cette hausse du nombre des chômeurs, le taux de chômage augmente pour s’établir à 16,1 % contre 15,2 % au quatrième trimestre de l’année 2022. Par sexe, le taux de chômage est en hausse aussi bien pour les hommes (13,9 % contre 12,9 % au T4 2022) que pour les femmes (21,2 % contre 20,1 % au T4 2022).

Par ailleurs, au premier trimestre de l’année 2023, 40,2 % des personnes actives âgées de 15 à 24 ans étaient au chômage, contre 38,8 % au quatrième trimestre de l’année 2022. Ce taux a augmenté auprès de la population jeune masculine pour atteindre 42,3 % contre 38,6 % au quatrième trimestre de l’année 2022. Tandis qu’il a baissé chez les jeunes femmes pour s’établir à 35,3 % contre 39,1 % au quatrième de l’année 2022.

Notons en fin que le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur diminue pour atteindre 23,1 % au premier trimestre de l’année 2023 contre 24 % au quatrième trimestre de l’année 2022. Ce taux est de 15,2 % chez les hommes et de 29,4 % chez les femmes.