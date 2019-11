Le taux de chômage s’établit à 15,1% au 3e trimestre de 2019

Le taux de chômage a atteint au cours du troisième trimestre de l’année en cours 15,1% contre 15,3% au cours du deuxième trimestre de la même année et 15,5% lors du troisième trimestre de 2018 selon le recensement sur l’emploi publié, vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Le nombre des chômeurs s’élève, ainsi, à 628.3 mille personnes de l’ensemble de la population active, indique la même source.

Le taux de chômage des diplômés du supérieur a augmenté au cours du troisième trimestre de 2019 atteignant 28,6%, soit 262.700 personnes sans emploi contre 28% au cours du deuxième trimestre de la même année alors que ce taux était de 29,7% durant le troisième trimestre de 2018.

Par ailleurs, le nombre de personnes actives en Tunisie au troisième trimestre de cette année s’est établi à 3 millions 543 mille 600 personnes contre 3 millions et 502 mille 700 personnes au troisième trimestre de l’année dernière.

Le nombre des travailleurs au cours du troisième trimestre de 2019 s’élève à 2 millions 603 mille 200 hommes, contre 940 mille 400 femmes, selon l’INS.

En termes d’activité économique, les travailleurs sont répartis comme suit : 52,4% dans le secteur des services, 18,3% dans le secteur manufacturier, 15,7% dans le secteur des industries non manufacturières et 13,7% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.