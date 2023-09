Le taux de remplissage des barrages a atteint 27,3% au 14 septembre 2023

Le taux général de remplissage des barrages s’est situé à 27,3% au 14 septembre 2023, avec des taux de l’ordre de 32% dans le nord, 11,3% dans le centre et 6,8% au Cap Bon, a fait savoir, lundi, l’Observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI), dans son bulletin sur les chiffres du mois de septembre 2023.

Selon la même publication, les apports globaux dans les barrages sur la période allant du 1er au 14 septembre 2023, ont été de l’ordre de 4,3 millions de m3, enregistrant ainsi une baisse importante par rapport à la moyenne de la période (38,7 millions de m3) et aux apports de la même période de 2022 (13,7 millions de m3). Ces apports se répartissent à raison de 86% dans le nord, 11,6% dans le centre et 2,3% au Cap Bon.

Les réserves globales des barrages ont ainsi atteint 631,2 millions de m3 au 14 septembre 2023, contre 769,5 millions de m3 durant la même période de 2022, soit une diminution de 18%. Les réserves globales des barrages au 14 septembre 2023 accusent aussi une régression de 23,4%, par rapport à la moyenne du même jour pour les trois dernières années qui s’établit à 824,4 millions de m3. Ces réserves se répartissent à raison de 91,3% dans le nord, 8,1% dans le centre et 0,7% au Cap Bon.

- Publicité-