Le taux de remplissage des barrages est de 23,5 % à la date du 15 décembre

Le taux de remplissage des barrages n’a pas dépassé les 23,5%, jusqu’à la date du 15 décembre courant, d’après les données les plus récentes publiées par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Les réserves en eau dans les barrages se sont limitées à la mi-décembre courant, à 543,4 millions m3, contre une moyenne, enregistrée au cours des trois dernières années, de 859,8 millions m3, soit une baisse de 36,8%.

Le barrage de Sidi Salem, le mieux loti, accapare 29% de l’ensemble des réserves en eau (158,8 millions m3), ce qui représente 27% de sa capacité de remplissage. Les barrages de Sejnane et Sidi Saâd représentent respectivement un taux de remplissage de l’ordre de 26% (34 millions m3) et de 23% (31 millions m3).Le niveau du remplissage du barrage de Bouhertma et celui de Joumine, n’ont pas dépassé, respectivement les 24% (27,4 millions m3) et les 11% (13 millions m3). Pour ce qui est des deux barrages de Houareb et d’El Hamma, ils sont totalement vides (0%).Les apports en eau dans les barrages, pour la date du 15 décembre courant, se sont élevés à 8,150 millions m3, dont 99% ont approvisionné les barrages situés au nord.

- Publicité-