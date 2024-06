Le taux de remplissage des barrages n’a pas dépassé 31,5%, à la date du 14 juin 2024

Le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens n’a pas dépassé 31,5%, à la date du 14 juin 2024, soit des réserves en eau de l’ordre de 738,3 millions de m3, contre 847,5 millions de m3, une année auparavant, ce qui représente une baisse de 12,8%, selon des données publiées, récemment, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En comparaison avec la moyenne enregistrée durant les 3 dernières années (974 millions de m3), le taux de remplissage de barrages en Tunisie affiche une régression de 24,2%.

L’ONAGRI a fait ressortir une disparité en matière du niveau de remplissage d’une région à une autre, puisque les barrages du nord, qui accaparent 97,5% des réserves en eau disponibles dans tous les barrages du pays, affichent un taux de remplissage de 37,6%, alors que le niveau de remplissage des barrages du centre et du Cap-Bon, s’est limité respectivement au niveau de 9,4% et les 9,6%.

Il convient de souligner, aussi, que le barrage de Sidi Salem (situé au nord du pays, dans le gouvernorat de Béja) accapare 25% de l’ensemble des réserves nationales en ressources hydrauliques tandis que les barrages de Houareb au centre, et celui de Chiba au Cap Bon sont quasiment vides.

L’Observatoire a noté, en outre, que les apports en eau dans les barrages, le 14 juin 2024, se sont élevés à 0,100 million de m3, alors que le total des utilisations des eaux, durant la même journée, est de 1,829 million de m3, provenant essentiellement, des barrages du nord (1,782 million de m3).

