Le taux de remplissage des barrages s’élève à 29,8%, à la date du 9 janvier

Le taux de remplissage de l’ensemble des barrages du pays a atteint, à la date du 9 janvier courant, 29,8%, selon des données publiées, mercredi, par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Le niveau de remplissage varie d’un barrage à un autre. Il s’élève à 39% au barrage Bouhartema, 35% à celui de Sidi El Barrak, 32% à Sejnane, 31% à Sidi Salem et Bir Mcherga, 25% à Siliana, 24% à Sidi Saad,19% à Joumine, 12% à Mallegue et 5% à Nebhana.

Pour les réserves en eau dans ces barrages, elles se sont élevées à 689,261 millions de m3 contre 644,037 millions de m3, à la même date 2023 enregistrant, ainsi, une hausse de 45,224 millions de m3.

La moyenne des ressources en eau enregistrée durant les trois dernières années est estimée à 898,756 millions de m3, en baisse de 209,4 millions de m3.

Les données de l’ONAGRI ont fait état du retrait et de l’utilisation de 5,545 millions m3 d’eau, le 9 janvier 2024, alors que les apports en eau dans les barrages se sont élevés à 40,650 millions de m3.

