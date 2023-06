Le taux de réussite à la session principale du baccalauréat est de 36,38 %, a annoncé vendredi le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a signalé que sur un total de 137 908 candidats au baccalauréat, 95,05 étaient présents dont 31,09 % ont été ajournés et 31,91 n’ont pas été admis.

Le taux de réussite par sections est de l’ordre de 21,46 % dans la section lettres, 71,26 % dans la section mathématiques, 41,32 % dans la section sciences expérimentales, 28,29 % dans la section économie et gestion, 44,35 % dans la section sciences techniques, 54,89% dans la section sciences de l’informatique et 70,25% dans la section sport.

ABA

