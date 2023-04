Le taux d’inflation décroche à 10,3%

Le taux d’inflation s’est replié à 10,3% après des hausses successives observées depuis le mois d’octobre 2021, selon les données publiées mercredi par l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce léger recul, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre mars et février de cette année comparée à celui de l’année dernière.

En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix l’habillement (8,9% contre 9,4% en février), des prix des services de transport (11,4% contre 12,1% en février) et des prix des boissons alcoolisés et tabac (4,1% contre 5,6% en février).

En mars 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 15,7% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des viandes ovines de 34,2%, des œufs de 31,3%, des viandes des volailles de 23,8%, des huiles alimentaires de 23,7% et des viandes bovines de 21,8%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 9,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 8,2%, des produits de l’habillement de 8,9% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,1%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 7,3% sur un an, expliquée principalement par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,7% et des services de transport publique et privé de 16.1%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie pour s’établir à 7,8% après 7,9% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 11,2% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 7,4%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 18,5% contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

En mars 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,7% sur un mois

En mars 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,7% après une hausse de 0,5% le mois précédent. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation, des produits de textile et des produits du groupe « meuble et articles de ménage et entretient courant de foyer ». Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,2% tirés par la hausse des prix des viandes d’agneau de 4,3%, des légumes frais de 3,2%, des poissons frais de 2,3% et des viandes bovines de 1,5%.

En mars, les prix des produits d’habillement augmentent de 1% contre une baisse de 4,6% enregistrée le mois précédent. Ainsi, les prix des articles d’habillement augmentent de 1% et des chaussures de 0,9%. En novembre, les prix des produits du groupe « meuble et articles de ménage et entretient courant de foyer » augmentent de 0,8% principalement en raison de la hausse des prix des biens et services de l’entretien courant du foyer de 1% et prix du groupe des meubles et articles d’ameublement de 0.9%.