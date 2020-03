Le taux directeur de la BCT abaissé à 6,75

Le Conseil d’administration de la Banque centrale de la Tunisie, réuni ce mardi 17 mars 2020, a décidé d’abaisser le taux directeur de la BCT de 100 points de base, ramené ainsi à 6,75%

Le Conseil s’est penché sur les retombées de la propagation du coronavirus sur l’économie nationale, et a assuré de la disposition de l’Institut d’émission à prendre toutes mesures nécessaires pour répondre aux besoins des banques en liquidités et soutenir tous les efforts visant à circonscrire la crise et ses répercussions sur l’activité économique en général et les entreprises économiques en particulier.