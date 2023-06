Le taux directeur de la BCT reste inchangé

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 16 juin 2023 et a passé en revue les récents développements économiques et financiers et les perspectives de l’inflation.

Le Conseil a pris connaissance de la récente dégradation de la note souveraine de la Tunisie effectuée le 9 juin courant par l’agence de notation Fitch Ratings et met en garde contre l’impact de cette nouvelle dégradation sur la capacité de la Tunisie à mobiliser des financements extérieurs avec des conditions acceptables et sur la fluidité des règlements avec l’extérieur.

Le Conseil estime que le maintien du taux directeur à son niveau actuel devrait continuer à soutenir le processus désinflationniste pour la période à venir et à ramener l’inflation à des niveaux soutenables. Il décide de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 8%.