Le taux moyen de remplissage des barrages se limite à 30,3%, jusqu’au 15 mai 2023

Le taux moyen de remplissage de l’ensemble des barrages du pays s’est situé au niveau de 30,3%, durant la période allant du 1er septembre 2022 jusqu’au 15 mai 2023, d’après le bulletin » Les chiffres du mois « , publié par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).En ce qui concerne les deux barrages de Sidi Salem et Sidi El Barrak, le taux de remplissage est respectivement de l’ordre de 16,8% et 55,9%.

Ainsi, le stock global des eaux dans nos barrages ne dépasse pas les 703,4 millions m3, en baisse de 39,6%, par rapport à la moyenne enregistrée l’année dernière, et en régression de 41,8%, en comparaison avec la moyenne des trois dernières années.Il importe de noter que les barrages situés dans la région du nord accaparent 94,4% du stock global. En revanche, les barrages implantés dans les deux régions du centre et du Cap Bon ne disposent respectivement que de 4,9% et 0,55% des réserves en eaux.

Les données de l’Onagri ont fait ressortir, en outre, que les quantités de pluie enregistrées, au cours de la période allant du 1er septembre au 15 mai courant, à l’échelle nationale se sont situées au niveau de 109,9 mm, ce qui représente un déficit pluviométrique, allant de 39% pour les régions du sud-est à 64% pour les régions du sud-ouest.