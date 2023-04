Le TMM en hausse à 8,05%, durant le mois de mars 2023

Préservant sa tendance haussière, le Taux moyen du marché monétaire (TMM) a atteint 8,05%, durant le mois de mars 2023, contre 8,02% en février 2023 et 7,96% en janvier 2023, selon des données publiées vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, la hausse du TMM est assez importante, puisque ce taux ne dépassait pas les 6,26%, en mars 2022, et les 6,23%, en mars 2021.

Il importe de souligner que cet accroissement du TMM est le résultat des révisions à la hausse, à maintes reprises, du taux directeur de la BCT et ce dans l’objectif de maîtriser l’inflation.

Le Conseil d’administration de la BCT avait souligné, lors de sa dernière réunion, tenue le 22 mars 2023, que « les perspectives de l’inflation laissent entrevoir une certaine détente à partir du deuxième semestre 2023, mais demeureraient à des niveaux historiquement élevés ».

Il a ajouté, ainsi, qu’il « demeure attentif aux évolutions futures de l’inflation et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires pour ramener l’inflation à des niveaux soutenables ».

- Publicité-