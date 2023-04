Le TMM régresse à 8,01%, en avril 2023

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) s’est établi au niveau de 8,01%, durant le mois d’avril 2023, contre 8,05% au cours du mois de mars et 8,02% en février 2023, selon des données publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Le TMM n’avait pas dépassé 6,26% en avril 2022, et 6,25% en avril 2021.

Il est demeuré à des niveaux élevés, ces derniers mois, et ce, en raison des augmentations successives du taux directeur de la BCT, visant à faire face à la tendance haussière de l’inflation au cours de l’année 2023.Pour rappel, le Conseil d’Administration de la BCT avait décidé, lors de sa dernière réunion tenue le 22 mars 2023, de maintenir le taux directeur inchangé à 8%. Toutefois, il a souligné qu’il restera » attentif aux évolutions futures de l’inflation et se tiendra prêt à prendre les mesures nécessaires pour ramener l’inflation à des niveaux soutenables « .

