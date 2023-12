Le TMM se stabilise au niveau de 7,99%, durant le mois de novembre 2023

Le Taux Moyen Monétaire (TMM) pour le mois de novembre 2023 s’est stabilisé au niveau de 7,99%, pour le deuxième mois consécutif, selon les données monétaires et financières publiées vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).En glissement annuel, le TMM a préservé sa tendance haussière, au cours de ces dernières années, passant de 6,13%, à fin novembre 2020, à 6,25% en novembre 2021, pour, ensuite, atteindre 7,27% en novembre 2022, et se situer au niveau de 7,99%, actuellement.Il importe de noter que le TMM a connu, au cours de cette année, ses plus hauts niveaux, avec un pic de 8,05% enregistré durant le mois de mars 2023.

