Le TMM se stabilise au niveau de 7,99%, en décembre 2023

Le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) s’est stabilisé au niveau de 7,99%, durant le mois de décembre 2023, et ce, pour le troisième mois consécutif, d’après des dernières données publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).Depuis le début de l’année, le TMM est passé de 7,96% en janvier, à 8%, durant la période allant du février à septembre 2023, pour se stabiliser au niveau de 7,99%, au cours du dernier trimestre de cette année (octobre, novembre et décembre).En glissement annuel, le TMM a enregistré une tendance haussière, durant les quatre dernières années, puisqu’il est passé de 6,12%, en décembre 2020, à 6,25% en décembre 2021 et 7,26% en décembre 2022, atteignant actuellement, 7,99%.

