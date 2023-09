Rien n’échappe à la société spécialisée dans la blockchain Arkham. Après avoir révélé les avoirs en bitcoins et en ethers de Robinhood, on sait désormais qui est le deuxième plus important détenteur de bitcoins au monde.

Il s’agit du gestionnaire d’actifs spécialisé dans les cryptomonnaies Grayscale, qui détient 627.779 bitcoins pour le compte de ses clients avec son produit d’investissement Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Cela représente un peu plus de 16,5 milliards de dollars au cours actuel de la reine de cryptomonnaies. La société détient donc 3,22% de l’ensemble des bitcoins en circulation (19,48 millions de bitcoins à ce jour).

Le géant des cryptomonnaies Binance reste le premier détenteur de bitcoins pour le compte de ses clients, avec 664.095 bitcoins dans divers portefeuilles, suivi par Grayscale et par la bourse crypto Bitfinex qui possède 178.000 bitcoins. La société de trading Robinhood, jusqu’alors considérée comme le troisième plus gros détenteur de bitcoins au monde, arrive finalement en cinquième position, avec ses 118.300 bitcoins achetés en l’espace de trois mois.

Le top 5 des détenteurs de bitcoins:

Binance: 664.095 bitcoins

Grayscale: 627.779 bitcoins

Bitfinex: 178.000 bitcoins

MicroStrategy: 152.800 bitcoins

Robinhood: 118.300 bitcoins

Globalement, les 5 plus gros détenteurs de bitcoins possèdent ainsi 1,74 million de bitcoins (soit environ 8,9% des bitcoins en circulation).

