Le torchon brûle entre Netanyahou et Benny Gantz

Après que Benjamin Netanyahou a permis aux ministres de dénigrer le chef de Tsahal, le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz somme le Premier ministre de choisir entre la politique et l’unité.

Il estime que Netanyahou est responsable de l’acharnement des ministres de droite contre le chef d’état-major de Tsahal lors de la réunion du cabinet de sécurité qui s’est tenue hier soir.

La réunion du cabinet de sécurité avait pour but de discuter de la planification de l’administration de la bande de Gaza après la guerre, mais elle s’est terminée par un échange de coups de colère entre les ministres et les hauts gradés de l’armée, après que les ministres de droite eurent dénoncé le plan du chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, qui prévoyait que l’armée examine ses propres erreurs, rapporte The Times of Israel.

Affirmant que Netanyahou est responsable de cette scène peu glorieuse, Gantz déclare dans une déclaration vidéo qu’il appartient désormais au premier ministre de corriger l’erreur « et de choisir entre l’unité et la sécurité ou la politique ».

« Cce qui est important maintenant, c’est la sécurité et l’unité, » dit Gantz, ajoutant que le cabinet de sécurité doit discuter des plans pour le lendemain à Gaza, comme il était censé le faire avant l’explosion de la nuit dernière.

Gantz reconnaît que les ministres sont censés poser des questions et remettre en cause les informations qui leur sont fournies par les chefs de la sécurité lors des réunions du cabinet, mais « ce qui s’est passé hier est une attaque à motivation politique au milieu d’une guerre ».

« J’ai participé à de nombreuses réunions de cabinet. Un tel comportement ne s’est jamais produit et ne doit pas se produire », affirme-t-il.

Gantz défend ensuite la décision de Halevi de nommer un groupe chargé d’enquêter sur les échecs de l’armée avant le 7 octobre afin de mieux préparer les forces de défense israéliennes à combattre Hezbollah.

Ce faisant, le président de l’Unité nationale – qui a accepté de rejoindre le gouvernement par intérim quelques jours après le début de la guerre – semble s’en prendre à Netanyahou, qui a refusé d’admettre toute culpabilité dans ce qui s’est passé le 7 octobre.

« Il est bon que le chef d’état-major, qui a su prendre ses responsabilités après le désastre du 7 octobre, prenne ses responsabilités et mette en place une équipe qui tirera des leçons opérationnelles pour la suite des combats. C’est son devoir », déclare Gantz.

« Il ne fait aucun doute qu’après la guerre, une commission d’enquête d’État sera créée pour traiter de tout ce qui s’est passé jusqu’au 7 octobre, à tous les niveaux. Mais elle devra se concentrer sur le rôle du gouvernement et non sur les questions opérationnelles militaires. C’est ce que le public israélien demande et, surtout, c’est ce dont il a besoin », ajoute Gantz.

Les législateurs de la ligne dure se sont montrés furieux de la décision de Halevi de faire siéger l’ancien ministre de la défense, Shaul Mofaz, au sein du groupe chargé d’enquêter sur les échecs de Tsahal avant le 7 octobre, en raison de son implication dans le retrait de Gaza en 2005.

Mais une partie des critiques semble motivée par la crainte qu’une enquête de Tsahal sur sa responsabilité dans la journée du 7 octobre ne se penche également sur le rôle du gouvernement ou, à tout le moins, ne fasse pression sur les législateurs pour qu’ils mènent le même type d’enquête.

Netanyahu a insisté sur le fait qu’une telle enquête ne pourrait avoir lieu qu’après la fin de la guerre, ses détracteurs affirmant qu’il cherche à gagner du temps pour rester au pouvoir.

