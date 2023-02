Le torchon va-t-il brûler entre Saied et l’UGTT ?

La police a arrêté un responsable syndical à la suite d’une grève à un péage d’autoroute, ont déclaré, mercredi, des responsables syndicaux, cités par Reuters qui y voit l’indice d’une confrontation plus directe entre le président de la République ,Kais Saied, et l’une des forces politiques les plus puissantes du pays.

Il s’agit d’Anis Kaabi, secrétaire général de la branche autoroutière du syndicat UGTT, à son domicile tard mardi, a rapporté le journal Achaab de l’Organisation ouvrière, affirmant que la grève était légale.

Cette arrestation pourrait aggraver les tensions croissantes entre Saied et le syndicat, qui a adopté une position de plus en plus ferme contre l’élargissement de ses pouvoirs, l’introduction d’un nouveau système politique et les propositions de réformes économiques.

Le mois dernier, un haut responsable de l’UGTT, Sami Tahri, a déclaré : « Nous pouvons sentir que les autorités s’en prennent au syndicat », après que son dirigeant a prononcé un discours critiquant Saied et lui demandant de changer de cap.

Les employés du péage d’autoroute se sont mis en grève cette semaine pour réclamer des salaires plus élevés.

Hamza Mahmoudi, un responsable syndical, a déclaré que Kaabi avait été arrêté à la suite d’une plainte d’un ministère selon laquelle il causait des pertes financières à l’État.

L’arrestation a eu lieu quelques heures après que le président Saied a visité une caserne de la Garde nationale et a déclaré dans un discours aux forces présentes qu’elles devaient prendre des mesures contre « ceux qui conspirent contre la sécurité nationale ou contre les entreprises publiques ».

« Ceux qui bloquent la route et menacent de bloquer l’autoroute ne peuvent pas rester en dehors du cercle des responsabilités et des sanctions », a-t-il déclaré.