Le tourisme en Tunisie dans la Loi de Finances 2024

Dans un récent post, le journaliste tunisien expert en tourisme a résumé ce qu’il faut retenir pour les clients des hôtels et autres unités accueillant des touristes:

1) Augmentation de la taxe de séjour pour toutes les nationalités (4, 8 ou 12 dinars par nuitée selon la catégorie d’hôtel).

-Exception 1 : Tunisiens et ressortissants des pays du Maghreb continueront de payer le même montant (1, 2 ou 3 dinars par nuitée).

-Exception 2 : les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette taxe quelque soit leur nationalité.

-Exception 3 : La taxe est applicable uniquement les 10 premiers jours du séjour.

-Exception 4 : Les taxes ne seront pas applicables sur les contrats signés avec les agences de voyages à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

2) Ce qu’il faut retenir pour les passagers (avion et bateau)

-Taxe de 60 dinars (au lieu de 20 auparavant) sur chaque billet en classe Affaires ou Première

– Taxe de 40 dinars (au lieu de 20 auparavant) sur chaque billet en classe économique

3) Ce qu’il faut retenir pour les restaurants, bars, salon de thé, cafés, hôtels et autres établissements d’hébergement :

Nouvel impôt de 3% sur le chiffre d’affaires hors taxes (Le CA réalisé interindustriels n’est pas concerné).

4) Ce qu’il faut retenir pour les boîtes de nuit et cabarets (installés hors des hôtels)

Nouvel impôt de 5% sur le chiffre d’affaires hors taxes.

