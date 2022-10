Le trafic passager dans les ports, en hausse de 46,2% retrouve son niveau pré-Covid

D’après l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), le nombre de passagers dans les ports tunisiens est passé de 132 040 au cours des six premiers mois de l’année 2021 à 193 109 au cours des six premiers mois de l’année 2022, soit une hausse de 46,2%. Le nombre de passagers dans les ports tunisiens a retrouvé son niveau pré-pandémie. Il est légèrement supérieur à celui atteint au terme des six premiers mois de l’année 2019 (191 242, soit une augmentation de 0,9%) et de l’année 2018 (189 726, soit une augmentation de 1,7%). A noter que le port de la Goulette, situé à Tunis, concentre près de 99% du trafic de passagers de l’ensemble des ports tunisiens.

