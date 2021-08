Le trafic total des marchandises progresse de 13% au port de Sousse

L’activité commerciale au port de Sousse, a enregistré au cours du premier semestre 2021, une croissance de 13% du trafic total des marchandises, par rapport l’année 2020, selon les données publiées, mercredi, par l’Office de la marine marchande et des ports(OMMP).

- Publicité-

L’activité des exportations ont connu une hausse de 21%, en raison de l’augmentation des exportations de sable de 19%(plus de 43 mille tonnes), de sel de 173%(33 mille tonnes) et de gravier (81%).

Par contre, les exportations des marchandises par les cargos ont enregistré une baisse de 44% (-33 mille tonnes).

Durant la même période, les importations ont également, connu une croissance de 7%, principalement, due à la hausse de l’importation de céréales d’environ 68% (plus 46 mille tonnes), de l’huile végétale d’environ 62% (dépassant 10 mille tonnes) et de conteneurs de 5% (plus de 8 mille tonnes).

Les importations de fer, par le port commercial de Sousse, d’environ 11% (-20 mille tonnes) et le reste des marchandises importées ont gardé leurs niveaux normaux.

Le mouvement des navires de commerce a enregistré, au cours du premier semestre 2021, une augmentation de 12%, par rapport à la même période l’année dernière.

S’agissant du e trafic de cargo, les importations ont connu, au cours du premier semestre 2021, une évolution de 14% par rapport à la même période de l’année écoulée contre une régression des exportations de 9% en raison de l’arrêt de réception de conteneurs, en avril 2021, pour deux semaines causé par l’encombrement du quai.