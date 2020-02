Le transformateur de poisson “Sidi Jabeur” bénéficie d’équipements financés par la CIL et la Berd

Mahdia est une ville de pêcheurs traditionnelle sur la côte méditerranéenne tunisienne où les pêcheurs locaux apportent leurs prises au marché local et les vendent aux résidents et aux restaurants. L’entreprise a obtenu cet équipement dans le cadre d’un contrat avec l’opérateur de crédit-bail Compagnie Internationale de Leasing (CIL). C’est ce qu’annonce un communiqué de la Berd (Banque Européenne pour la reconstruction et le développement) en Tunisie

«CIL est l’une des plus grandes sociétés de crédit-bail en Tunisie, avec 10 bureaux à travers le pays», a déclaré Ahmed Chikhaoui, responsable de la relation client chez CIL. «Nous opérons principalement dans le secteur commercial, l’agriculture, les services et la location de véhicules.»

Le producteur de poisson est l’une des centaines d’entreprises qui ont bénéficié d’un investissement de la BERD et du soutien des donateurs. La Banque a accordé à CIL des prêts d’un montant total de 30 millions d’euros, permettant à la société de crédit-bail d’étendre son portefeuille. Cela a eu un impact tangible sur les entreprises qui louent des machines, du matériel ou des véhicules, comme les voyagistes dans le secteur du tourisme, les agences de location de voitures et les producteurs agricoles, assure le même communiqué.