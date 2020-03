Le transport des marchandises est autorisé à condition de remplir certaines formalités

Le transport des marchandises est autorisé tout au long de la journée et dans tous les gouvernorats pays, à condition de remplir certaines conditions, selon un communiqué du ministère du Transport paru lundi.

Le transport des marchandises doit être justifiées par des factures ou des reçus de réception, à l’exception des produits relevant agriculteurs, des marins-pêcheurs et des artisans.

Le conducteur de de chaque camion de transport de marchandises est appelé à se munir d’une autorisation ou un ordre de mission signé par le propriétaire du véhicule et portant les nom et prénom du conducteur, l’immatriculation du véhicule, la nature de l’activité, les point de départ et d’arrivée et l’itinéraire suivi.

Chaque véhicule de transport des marchandises doit être accompagné, en plus des pièces de circulation et d’exploitation, d’une autorisation signée par le propriétaire du véhicule ou l’entreprise propriétaire. Cette autorisation doit indiquer l’expéditeur des marchandises, la personne qui va les recevoir, le lieu de chargement et de déchargement des marchandises transportées, et l’itinéraire suivi.

Concernant le dépôt et la délivrance des marchandises, ou des conteneurs, ou des remorqueurs, aux ports commerciaux maritimes, le ministère a précisé que les camions allant de ou vers ces ports, sont autorisés à circuler tout au long de la journée, à condition que le conducteur soit muni d’une autorisation délivrée par le propriétaire de la société, laquelle doit stipuler le nom du conducteur, le numéro de la carte d’identité, l’immatriculation du camion, la destination, l’itinéraire et une copie de bon de mise à quai ou bon à délivrer.

Pour ce qui est de la circulation des camions transportant des marchandises en vrac (céréales, phosphate, fourrages, huiles..) vers les ports commerciaux, ces véhicules sont également, autorisée à circuler tout au long de la journée, à condition que le conducteur détient une autorisation accordée par le propriétaire de la société, laquelle porte le nom du conducteur, le numéro de la carte d’identité, l’immatriculation du camion, la destination, l’itinéraire et une copie du bon de mise à quai ou bon à délivrer, qui mentionne le propriétaire des marchandises, le port et la dénomination du navire.