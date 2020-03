Le transport rural et les taxis individuels dans les régions sont autorisés à travailler sous certaines conditons

Les propriétaires des voitures de transport rural exploitant des lignes à l’intérieur des gouvernorats sont autorisés à exercer leur activité, en transportant seulement 4 personnes au maximum, sans compter le conducteur et en appliquant une augmentation de 50% sur le tarif appliqué actuellement, a indiqué le ministère du Transport dans un communiqué publié mardi, à Tunis

Pour les propriétaires des taxis individuels opérant en dehors du Grand Tunis, ils peuvent également, exercer leur activité sur tout le gouvernorat y relevant, à condition de ne transporter qu’une seule personne, sans compter le conducteur, tout en appliquant la tarification actuelle.

Ces décisions ont été prises compte tenu des conditions que vit actuellement, le pays et conformément aux mesures de confinement général, et ce; dans l’objectif de permettre aux citoyens dans les régions rurales de répondre à leurs besoins de base.