Le Trésor français s’explique sur la visite de son DG en Tunisie

Le Trésor français a rendu public , jeudi, un communiqué dans lequel il a précisé officiellement l’objet de la visité de son Directeur général, Emmanuel Moulin, en Tunisie, visite qui soulevé une vive polémique dans ;le pays.

Le communiqué que le directeur général du Trésor, s’est rendu le 31 janvier à Tunis à l’invitation des autorités tunisiennes. Il était accompagné de Magali Cesana, la cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises du Trésor.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre la France et la Tunisie, souligne-t-il, affirmant que les discussions ont porté exclusivement sur les questions économiques et financières et sur le soutien de la France aux réformes envisagées par la Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le FMI.