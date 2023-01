Le Trésor français trouve « préoccupant » le report du dossier tunisien devant le FMI

Le 15 décembre 2022, le Conseil d’Administration du FMI a annoncé le report du passage du mécanisme élargi de crédit pour la Tunisie (1,9 Md USD sur 4 ans), initialement prévu le 19 décembre. Ce report est motivé par l’obligation de la Tunisie de trouver des sources de financement additionnelles pour garantir le financement du programme au moins pour la première année en 2023. « Le report de l’adoption du programme FMI est préoccupant pour l’équilibre macroéconomique du pays ». C’est ce qu’estime la direction générale du Trésor français dans sa lettre d’information hebdomadaire.

La même source, estime que cela « va compliquer le bouclage du budget 2022 et les perspectives 2023. La Tunisie ne disposait plus, au 16 décembre 2022, que de 94 jours d’importations en réserves de devises (6,5 Mds EUR) alors que les pressions s’accentuent sur le taux de change du dinar vis-à-vis de l’euro comme du dollar ». Les besoins bruts de financements par emprunt sont passés de 8% à 16% du PIB depuis 2019 et devraient rester au même niveau en 2023. Le poids du service de la dette a doublé de 5 à 10% du PIB de 2015 à 2022 (4,5 Md EUR) et devrait progresser de plus de 50% en 2023 (6,3 Md EUR).