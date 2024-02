Le Trésor lève 1.033,7 MDT lors de la 1ère tranche de l’Emprunt national 2024

Le trésor a réussi à lever 1 033,7 millions de dinars tunisiens (MDT) pour la première tranche de l’Emprunt national 2024, dépassant ainsi, le montant initialement fixé à 750 millions de dinars, soit un taux de réponse de 138%, a indiqué vendredi, à l’Agence TAP, Maher Zouari, Directeur Général de Tunisie Clearing.

Il a ajouté que les montants souscrits, lors de la période du 5 au 13 février 2024, proviennent des intermédiaires en bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 67% et 33%. La catégorie B (une durée de remboursement de 7 ans) a permis de mobiliser 769,9 MDT, ce qui représente 74,5% du montant global de la première tranche de l’emprunt obligataire national pour l’exercice 2024. Quant aux souscriptions pour une durée de 10 ans (catégorie C), elles ont attiré 260,3 MDT, soit 25,2% du total du montant. La catégorie « A » (réservée aux souscriptions des personnes physiques), a permis de mobiliser 3,5 MDT, soit un taux de 0,3% du montant global de la première tranche de l’emprunt obligataire 2024.

A rappeler que l’Emprunt National de 2023 a réussi à lever un montant global de 3 799 MDT, avec un taux de réponse global de 136%, contre un montant de 2800 MDT initialement prévu par la loi de finances pour le précédent exercice, avait indiqué auparavant Zouari. Le DG de Tunisie Clearing avait, également, souligné que l’Etat continuera, en 2024, à se financer à travers l’Emprunt National en budgétisant un montant de 2 870 MD.