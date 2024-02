Le Trésor tunisien fait un second tirage de 1 Md DT chez la BCT 

Le Trésor tunisien vient de faire tirage d’un autre Milliard DT de chez la BCT. Selon les chiffres de la BCT, en date du 15 février 2024, et alors que le nouveau Gouverneur Nouri prenait le gouvernail de la BCT, cette dernière a crédité le compte du Trésor d’un nouvel important montant. Le compte du Trésor passe ainsi de de 3,7 Milliards DT à 4,7 Milliards DT. Et on ne saura pas à quoi tout cet argent va être dépensé par le gouvernement d’Ahmed Hachani qui peut rentrer serein d’Addis-Abeba où il est avec son chef de tout l’Etat.

