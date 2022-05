Le Tribunal militaire met en délibéré l’affaire de l’aéroport

Le Tribunal militaire permanent de Tunis a mis en délibéré l’affaire n°64488 dite « affaire de l’aéroport », et décidé de rendre le jugement sans entendre les accusés et les plaidoiries, a fait savoir Samir Dilou, membre du collectif de défense des accusés.

Dans une déclaration accordée, lundi, à la TAP, Samir Dilou a ajouté que le Tribunal militaire a examiné, ce lundi, l’affaire et ce, malgré la demande formulée par la défense pour son report, au 18 mai courant, afin qu’elle soit examinée par une juridiction civile.

Le Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis avait décidé, lundi 9 mai, le report de l’affaire à la demande de la défense, qui souhaitait présenter des preuves que l’affaire est désormais entre les mains de l’ordre judiciaire et attendre que la décision en appel soit rendue.

L’affaire dite de l’aéroport remonte au 15 mars 2021. Des députés, du Parlement dissous et de la Coalition al-Karama, se sont rendus à l’aéroport Tunis-Carthage pour protester contre l’interdiction de voyage faite à une femme fichée S-17. Ils ont provoqué une altercation et agressé physiquement et verbalement des sécuritaires de l’aéroport.