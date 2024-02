Le RFR Tunis-Gobâa au Bardo, mis en service en septembre 2024

Les travaux de réalisation du tronçon du Réseau ferroviaire rapide (RFR) reliant la ligne Tunis-capitale- Gobâa au Bardo ont été lancés. La mise en service de cette ligne se fera progressivement, durant le mois de septembre 2024, a déclaré, mardi, le ministre des Transports, Rabie Majidi.

Il a rappelé, lors d’une séance plénière tenue à l’ARP, que cette ligne a été bloquée depuis des années à cause des différends avec la municipalité du Bardo, concernant le passage de la ligne de RFR de la place du Bardo. Le Tribunal administratif a annulé, le 9 février 2024, la décision du conseil municipal du Bardo n° 5815, relative à la suspension des travaux au niveau de la région du Bardo.

A cet effet, le projet sera exécuté au niveau du Bardo, selon la formule contractuelle originale, et il n’y aura pas d’intersection de la voie ferrée avec la route, a précisé le ministre.

Majidi a rappelé, dans le même contexte, que le Comité supérieur avait appelé à accélérer la réalisation des projets publics, dont le projet du RFR, notamment la ligne D, qui reliera la capitale aux régions de Saida Mannoubia, Mellassine, Raoudha, le Bardo, Bortal, Mannouba, Les Orangers et Gobâa.

D’après lui, le Comité avait pris, aussi, la décision de reprendre les travaux, à même de permettre la mise en exploitation progressive de la ligne et de former un comité technique, au sein du département du Transport, regroupant des représentants du ministère ainsi que des parties concernées par le projet. Ledit comité sera chargé de mener les préparatifs nécessaires, pour une éventuelle exploitation de la ligne ferroviaire.

Le choix de l’itinéraire de la ligne D a été fait, dans le cadre du respect des exigences environnementales et urbaines, et tout en veillant à préserver le caractère de la place du Bardo, a encore fait remarquer le ministre.

