Le « Trump tchèque » perd les élections législatives

L’alliance tchèque de centre droit « Ensemble » a remporté, samedi soir ,de justesse les élections législatives face au Premier ministre populiste, le milliardaire Andrej Babis, selon des résultats presque complets qui ont créé la surprise.

Les résultats partiels publiés par le site officiel électoral donnaient Babis confortablement en tête, conformément aux sondages. Mais l’écart a fondu et le résultat a basculé au fur et à mesure que les bulletins de vote des grandes villes étaient décomptés.

Après le dépouillement de plus de 99,9 % des votes, l’alliance Ensemble regroupant le Parti démocratique civique de droite, TOP 09 (centre droit) et l’Union chrétienne démocrate (centre), a obtenu 27,78 % des voix, lui assurant 71 sièges. Elle devance le mouvement populiste ANO de Babis, qui a recueilli 27,14 % et obtiendrait 72 sièges.