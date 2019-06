Le Tunisien Kaies Yaacoubi nouvel entraineur du champion d’Algérie, l’USMA, pour une saison

L’entraineur Tunisien Kaies Yaacoubi s’est engagé avec le club Algérien champion de la ligue 1, l’USM Alger pour une saison (2019/2020), a annoncé le comité directeur du club sur sa page officielle facebook, mercredi soir.

“L’USM Alger est heureuse d’annoncer l’engagement de l’entraîneur tunisien Kais Yaacoubi comme entraîneur en chef pour la saison 2019/2020, indique le club sur sa page officielle, soulignant qu’un accord a été trouvé ce soir (ndlr: mercredi soir) entre la direction usmiste représentée par le coordinateur général Salah Allache, le DTS Rachid Ait Mohamed et le coordinateur sportif Mustapha Aksouh. Les deux parties se sont rencontrées aujourd’hui à Annaba et ont conclu à un accord. Le contrat sera signé dans les prochains jours ” précise la même source.

L’USM Alger a obtenu le titre de champion d’Algérie pour la saison 2018-2019 et le club participera à la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique.