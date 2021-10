Le Tunisien Riadh Abdelhedi est le meilleur innovateur arabe de «Stars of Science» à Qatar

Riadh Abdelhedi est devenu le meilleur innovateur arabe de la saison 13 de Stars of Science, une initiative de la Fondation du Qatar (QF), en remportant les votes du jury et du public avec son innovation, la banque d’énergie hybride, tout en surmontant une variété de défis causés par le COVID-19.

L’innovateur tunisien était aux anges lorsque l’animateur de longue date de l’émission, Khaled Al Jumaily, a annoncé que son invention, la banque d’alimentation hybride, avait recueilli 39,4 % du total des votes, remportant ainsi le premier prix de 300 000 dollars.

« Je tiens à remercier le jury et le public de m’avoir accordé leurs votes et d’avoir cru en mon idée et mon invention, la banque d’alimentation hybride, que j’espère pouvoir continuer à développer et à commercialiser sur les marchés régionaux et mondiaux. J’espère pouvoir montrer l’exemple en montrant à quel point les jeunes arabes peuvent être créatifs et innovants lorsqu’ils disposent des ressources adéquates », a déclaré M. Abdelhedi.

Son invention gagnante, désormais connue sous le nom de HyPow, peut se recharger entièrement en quelques minutes grâce à son système unique de stockage d’énergie, qui combine des batteries lithium-ion et la technologie des supercondensateurs. HyPow offre au monde un moyen innovant et efficace de recharger un appareil tout en menant une vie active.