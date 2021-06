Le variant indien existe à Kairouan, confirment les analyses ADN

Les résultats d’analyses de fragments ADN menées par l’Institut Pasteur ont révélé l’existence de la souche indienne de la Covid-19 pour les porteurs du virus dans le gouvernorat de Kairouan, a annoncé, dimanche, Hechmi Louzir, directeur de l’institut.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a indiqué que les tests génétiques ont confirmé l’existence de cas de contamination par le variant indien Delta, expliquant que la découverte de ces échantillons confirme bien que le variant est arrivé dans le gouvernorat.

Détecter la propagation du variant indien requiert une période d’au moins une semaine pendant laquelle chercheurs et médecins procèdent à des analyses de fragments ADN sur des échantillons atteints par le Covid-19, a-t-il fait savoir.

Les services du ministère de la Santé avaient détecté 6 cas de contamination par le variant indien du coronavirus sans déterminer leurs localisations.

Les analyses de fragments ADN se poursuivent jusqu’à publication des résultats définitifs des cas de contamination par le variant Delta.

Ce variant indien Delta est l’un des plus dangereux et des plus contagieux avec un taux de 60%, comparé au variant britannique Alfa, a souligné Samar Samoud, professeur universitaire agrégée en immunologie à l’Institut Pasteur.

- Publicité-