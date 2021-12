Le variant Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, prévient l’OMS

« Des données préliminaires venant d’Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection plus élevé avec Omicron, mais plus de données sont nécessaires pour tirer des conclusions plus fermes. Il y a aussi des éléments qui laissent à penser qu’Omicron provoque des symptômes moins graves que Delta, mais là aussi il est trop tôt pour être certain », a déclaré le patron de l’Organisation mondiale de la santé lors d’un point presse à Genève.

La cheffe scientifique de l’OMS est, pour sa part, revenue sur des études préliminaires parues ces derniers jours qui semblent montrer que le variant rend le vaccin de Pfizer et BioNTech moins efficace et a appelé à la plus grande prudence pour les interpréter.

« Il y a une vaste variation de la réduction de l’efficacité des anticorps qui va de 4 à 5 fois moins à 40 fois moins dans ces différentes études », qui se limitent à étudier l’effet sur les seuls anticorps « quand on sait que le système immunitaire est bien plus complexe », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « il est prématuré de conclure que la réduction de l’activité de neutralisation des anticorps doit résulter dans une baisse significative de l’efficacité des vaccins ».