Le vent soufflera fort, cette nuit, à une vitesse qui peut atteindre les 60km/h

Le vent soufflera fort, durant cette nuit, à une vitesse qui peut atteindre les 60km/h, près des cotes et au sud, avec des phénomènes de sable, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin, publié lundi après-midi.

La mer sera très agitée au nord, et agitée à très agitée sur le reste des cotes du pays. Les températures varieront entre 13 et 17 degrés et ne dépasseront pas les 11 degrés sur les hauteurs ouest.

Le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble de pays. Des pluies éparses et locales sont attendues à l’extrême nord du pays.