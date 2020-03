Le Vice-président de la Banque Mondiale achète de l’huile tunisienne “au Super du coin à Washington”

l’huile emballée et packagée, trouve de plus en plus sa voie à l’export et conquiert de plus en plus de marchés. Le dernier à la découvrir, est le vice-président de la Banque Mondiale pour la région MENA, le tunisien Ferid Belhaj. « Bon, avec du retard, je découvre l’huile d’olive tunisienne au supermarché du coin à Washington. Donc j’achète !! », comme il le dit dans un récent Post sur les réseaux sociaux.

Lors de la Conférence “Prosper Africa”, initiative lancée par l’ambassade américaine à Tunis, l’administrateur adjoint du bureau du Moyen-Orient de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, Michael T. Harvey a indiqué que les Etats-Unis ont établi des liens entre les producteurs tunisiens et les importateurs américains notamment dans le secteur de l’huile d’olive, ce qui ouvre de larges perspectives pour la coopération économique bilatérale.