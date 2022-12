Le vice-président de l’UTICA appelle à surmonter tous les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à des postes prestigieux

Le vice-président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Hichem Loumi, a appelé à la nécessité de surmonter tous les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à des postes prestigieux dans de nombreux secteurs.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise de certificats aux participantes à la deuxième session du programme de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin, il a appelé à consacrer l’égalité entre hommes et femmes, lit-on dans un communiqué publié par l’organisation patronale.

Une quarantaine de femmes tunisiennes chefs d’entreprises ont bénéficié du programme de formation dans le domaine femme et entrepreneuriat dans 3 domaines principaux : le leadership, la rhétorique et le contrôle de la concurrence.

Pour sa part, la représentante de l’Organisation norvégienne du travail, a indiqué que le programme de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin lancé en 2003, vise à dispenser une formation aux jeunes femmes tunisiennes les habilitant à devenir des chefs d’entreprises prospères.

Elle a ajouté que le programme a bénéficié à environ trois mille entreprises dans de nombreux pays africains, dont la Tunisie, et inclura bientôt la Jordanie, notant qu’il vise à mettre en réseau des entreprises dirigées par des femmes et à créer des partenariats entre divers secteurs.

