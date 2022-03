Le vice-président des Emirats visite le pavillon de la Tunisie à l’Expo 2020 à Dubaï

Le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, son ministre de la défense, ainsi que le souverain de l’émirat de Dubaï – Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – ont visité aujourd’hui le pavillon de la Tunisie à l’Expo 2020 à Dubaï.

Sheikh Mohammed a été informé des objectifs les plus importants du pavillon de la Tunisie, tels que – le secteur de l’entrepreneuriat et les institutions émergentes.

La maison des médias de Dubaï a tweeté : « Mohammed bin Rashid visite le pavillon de la Tunisie à l’Expo 2020 #دبي, qui raconte l’histoire de la Tunisie, présente la créativité de sa jeunesse et les possibilités d’autonomisation, et envoie un message d’espoir pour le développement futur. Son Altesse a été informée des objectifs les plus importants du pavillon, dont le principal est de souligner le grand intérêt que la Tunisie porte au secteur de l’entrepreneuriat et aux institutions émergentes. »