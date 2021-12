Le Vietnam veut conclure au plus vite un accord commercial avec la Tunisie

Le conseiller commercial du Vietnam en Algérie et en Tunisie, Hoang Duc Nhuan, a rencontré des représentants de différents départements de la Tunisie entre le 27 novembre et le 2 décembre dans l’espoir d’intensifier les liens commerciaux bilatéraux.

Les deux parties ont échangé des informations sur la situation économique et commerciale de leurs pays respectifs, passé en revue la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Tunisie au cours des dernières années et discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans le domaine du commerce et de l’industrie dans les années à venir.

Selon Nhuan, dans le cadre de son voyage de travail, le Bureau commercial du Vietnam a remis un projet de protocole d’accord sur la coopération de l’Agence de promotion du commerce du Vietnam au Centre tunisien de promotion des exportations (CEPEX) pour examen en vue d’une signature rapide ; il a fourni une liste d’exportateurs vietnamiens réputés pour les entreprises membres de l’UTIA ; et a invité les agences et les entreprises tunisiennes à participer à l’exposition virtuelle Vietnam Food Expo 2021.

Les deux parties ont convenu de coordonner l’organisation d’un atelier commercial en 2022 et de créer des conditions favorables à la participation des entreprises vietnamiennes au Forum économique de la Francophonie prévu en marge du Sommet de la Francophonie en novembre 2022 en Tunisie.

Selon les douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et la Tunisie ont atteint 36,38 millions USD en 2020, dont les exportations du Vietnam ont été évaluées à 25,7 millions USD, provenant principalement du café, du poivre, des noix de cajou, des fruits de mer, des machines et des composants. Le Vietnam importe principalement des fruits de mer, des produits chimiques, des machines et des vêtements et textiles de Tunisi.