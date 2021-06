Le virus circule plus vite que les vaccins, s’inquiète l’OMS

Lors de leur sommet ce week-end en Angleterre, les dirigeants du G7 ont annoncé le don de 1 milliard de doses -de fait 870 millions de doses auxquelles viennent s’ajouter les engagements pris depuis février- soit en nature soit sous forme d’aide financière au système international de distribution Covax.

« Il nous en faut plus, et plus vite. Plus de 10.000 personnes meurent chaque jour. (…) Ces communautés ont besoin de vaccins, et elles en ont besoin maintenant, pas l’année prochaine! » a martelé le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

« En ce moment, le virus se déplace plus rapidement que la distribution mondiale de vaccins », a-t-il déploré.

Si une partie de la population des pays riches reprend une vie normale grâce à la vaccination, les progrès sont encore fragiles dans les pays moins favorisés, largement privés de sérums.

Covax a livré au 14 juin plus de 85 millions de doses dans 131 pays et territoires, bien moins que prévu.