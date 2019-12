Le vol de Tunisair à destination de Paris jeudi annulé pour une grève des pilotes

La compagnie aérienne Tunisair annonce dans un communiqué sur sa page facebook l’annulation du vol 724 à destination de Paris programmé ce jeudi.

“Les raisons de l’annulation de ce vol sont dues à une grève soudaine des pilotes sans notification préalable, dans le but de faire pression sur les autorités administratives et gouvernementales pour qu’elles signent un projet d’augmentation de leurs salaires qui est encore en phase d’examen par le gouvernement après l’approbation de l’administration générale de Tunisair et du ministère des Transports sur son contenu”, précise la compagnie aérienne.

Tunisair précise que “les accords de ce type sont soumis à l’étude et à l’approbation des structures étatiques dans des délais raisonnables”.

“Tout en présentant ses excuses aux clients, le transporteur national se réserve le droit de poursuivre quiconque entrave le fonctionnement de ce service public”, ajoute le communiqué.