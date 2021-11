Le vol des câbles s’est multiplié au cours des dix derniers mois, selon le directeur technique de Tunisie Télécom

Le vol des câbles en cuivre du réseau de Tunisie Télécom a triplé au cours des dix derniers mois par rapport à l’année 2020, a a indiqué, vendredi, Lassaad Ben Dhiab, directeur central technique de Tunisie Télécom.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a appelé les citoyens à signaler sans délais tous faits qui paraissent suspects. « Il faut faire preuve d’une grande vigilance envers ce fléau », a-t-il dit.

Et de préciser que les équipes de Tunisie Télécom ou celles des entrepreneurs travaillant pour l’opérateur interviennent, généralement, sur le réseau à des horaires habituels. Donc, toute coupure du service observée à des heures tardives pourrait être une opération de vol de câbles, a-t-il dit.

Le responsable a relevé que les câbles de cuivre fournissent des services Internet haut débit destinés à un large clientèle, notamment des particuliers et des entreprises, qui se sont développés en raison de la demande de services Internet pour le télétravail.

Ben Dhiab a fait observer que Tunisie Télécom, bien qu’elle ait subi des pertes matérielles à cause du vol de câbles en cuivre, il n’en demeure pas moins que le plus grand préjudice est surtout causé par l’interruption du service apporté aux fournisseurs d’accès Internet et par conséquent aux clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises.

Tunisie Télécom a pris une série de mesures pour mettre fin au phénomène du vol de câbles en cuivre, parmi lesquelles figure la réalisation d’un mégaprojet de remplacement des câbles en cuivre par un réseau de fibres optiques qui permet d’assurer une bonne qualité de services et un très haut débit.

Le responsable a ajouté que Tunisie Télécom coordonne avec les forces de l’ordre à l’échelle nationale, régionale et locale pour intervenir en cas de besoin et utilise les nouvelles technologies pour surveiller le réseau.

La directrice régionale de Tunisie Télécom au gouvernorat de La Manouba, Faten charfi a déclaré à l’agence TAP que les dégâts financiers qu’a subis l’opérateur dépassent les 600 mille dinars au cours des dix premiers mois de l’année 2021, à cause des vols répétitifs des câbles en cuivre et des actes de vandalisme.