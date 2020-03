L’école americaine à Tunis fermée

Les « marines » se sont déployés sur les toits des locaux de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis dans la région du Lac 2 où l’Ecole américaine a été fermée.

Ces deux mesures ont été prises à la suite de l’explosion terroriste, vendredi en fin de matinée, dans les environs de l’ambassade. Les deux kamikazes qui ont actionné leurs ceinture explosives ont été tués, alors qu’un policier a succombé à ses blessures et quatre de ses collègues et une automobiliste de passage ont été blessés et admis à l’hôpital des forces de sécurités de la Marsa.