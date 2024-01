L’Ecole de la Deuxième Chance de Kairouan ouvre ses portes aux jeunes en décrochage scolaire

L’Ecole de la deuxième chance de Kairouan a ouvert ses portes, hier lundi, dont les services ciblent les jeunes en décrochage scolaire âgés entre 14 et 18 ans, selon un communiqué du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

La création de l’Ecole de la Deuxième Chance à Kairouan vise à encadrer les jeunes ayant abandonné l’école et faciliter leur intégration sociale et économique, leur rescolarisation, la reprise de la formation, de la réhabilitation et de l’acquisition des compétences générales et le développement de leurs compétences de vie.

L’Ecole de la deuxième chance de Kairouan, créée dans le cadre de la coopération tuniso-britannique et en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), est soumise à la tutelle de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle relevant du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

- Publicité-