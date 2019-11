L’école de la seconde chance sera lancée dès février 2020

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a annoncé, lundi 25 novembre 2019, que l’école de la seconde chance sera lancée, au plus tard, au mois de février prochain, soulignant que cette école constitue la première composante du programme exécutif du projet de lutte contre l’échec et l’abandon scolaire qui concerne plus de 100 mille élèves annuellement.

Dans une déclaration à la TAP en marge de l’ouverture des journées de formation sur les mécanismes de mise en œuvre du projet « M4D » relatif au décrochage scolaire, qui se tient à Hammamet du 25 au 30 novembre courant, Ben Salem a indiqué que cette manifestation vise en premier lieu à former tous les acteurs concernés par la mise en œuvre dudit projet, notamment, les experts et les cadres qui se chargeront d’accompagner les élèves dans le cadre de ce projet.