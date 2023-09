L’école polytechnique de Tunisie accréditée par ABET

L’Ecole polytechnique de Tunisie (EPT) est officiellement accréditée par l’organisme américain ABET, a annoncé l’Université de Carthage sur sa page officielle.

D’après la même source, l’accréditation prend effet à partir du 26 juin 2023 et durera dix ans.

Ainsi, l’EPT se trouve première école d’ingénieurs publique en Tunisie, ayant obtenu cette accréditation lit-on de même source.

ABET est une organisation non gouvernementale qui accrédite les programmes d’enseignement supérieur en sciences appliquées et naturelles, en informatique et en ingénierie.

